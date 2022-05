San Martín: que no cunda el pánico, ni la intolerancia

Pero San Martín se plantó, manejó las pelotas y el “Sojero” lo respetó demasiado. El 1-0 de Brian Blando fue a través de un contragolpe y, salvo el remate del final del juego que devolvió el palo de Sand, casi no lo inquietó a un San Martín que por el contrario dominó la pelota casi todo el partido. “A San Martín lo respetan mucho, demasiado y es difícil a veces. Los goles marcan muchas cosas... si los hacés, todo fluye más y cuando no podés convertir el juego se va complicando”, aseguró Sand, advirtiendo que su equipo merecía algo más. “En una cancha complicada, ante un rival que hace mucho no pierde y que defiende muy bien, el equipo fue al frente y estuvo cerca de ganarlo. Me parece que el equipo hizo los méritos; lamentablemente no se pudo”, agregó el “1”.