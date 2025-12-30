Secciones
La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Los procedimientos afectaron a Sur Finanzas y a la firma de Elías Picirillo, entre otros.

En una ofensiva coordinada, la Justicia Federal lanzó una serie de operativos de intermediación financiera ilegal y lavado de activos. En un despliegue pocas veces visto, tres jueces federales ordenaron más de 60 allanamientos que afectaron a entidades bancarias, casas de cambio y domicilios particulares. Los operativos buscan desentrañar una red que, bajo la vigencia del cepo cambiario entre 2022 y 2023, habrían obtenido divisas a precio oficial para venderlas en el mercado informal.

Las órdenes fueron libradas ayer por las juezas María Servini (foto) y María Eugenia Capuchetti, junto al juez Sebastián Casanello. La investigación principal, en manos de Servini y el fiscal Carlos Stornelli, pone la lupa sobre la compra de unos U$S1.500 millones realizada entre enero y octubre de 2023. La sospecha central apunta a que estas divisas fueron desviadas hacia el mercado del “dólar blue” durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Sur Finanzas

Uno de los focos más calientes de la jornada fue la empresa Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. La firma, conocida por su rol como patrocinador en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y por sus vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada junto con el domicilio de la madre de Vallejo.

Escándalo AFA y Sur Finanzas: una jueza ordenó allanamientos para determinar presuntas maniobras financieras ilegales

En paralelo, el juez Casanello avanzó sobre el patrimonio y las operaciones de Elías Piccirillo, el financista actualmente bajo arresto domiciliario. La causa investiga a su casa de cambio, Arg Exchange, por movimientos sospechosos durante el año 2023. Los registros indican que la entidad operó un volumen cercano a los U$S252 millones, manteniendo un ritmo de compra diario de aproximadamente U$S768.000, cuyas contrapartes no habrían podido justificar el origen de los fondos.

Temas Sebastián CasanelloSergio MassaClaudio "Chiqui" TapiaMaría Servini
