La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Las órdenes fueron libradas ayer por las juezas María Servini (foto) y María Eugenia Capuchetti, junto al juez Sebastián Casanello. La investigación principal, en manos de Servini y el fiscal Carlos Stornelli, pone la lupa sobre la compra de unos U$S1.500 millones realizada entre enero y octubre de 2023. La sospecha central apunta a que estas divisas fueron desviadas hacia el mercado del “dólar blue” durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.