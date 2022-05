Paro de ómnibus: “Evidentemente ya no depende de nosotros, nos excede”

A Jaldo no le pareció una medida justa y consideró que habrá que “rever algunas cuestiones”. “A partir de hoy, que la cuestión económica se maneja en Capital Federal y la cuestión gremial también, hay que rever y no descartar ninguna posibilidad de implementar algún sistema que garantice el funcionamiento de los colectivos”, dijo cuando se le preguntó sobre la posibilidad de estatizar el servicio, como propuso un sector del oficialismo a principio de año, aunque no pudo especificar nada, y sólo se abstuvo a decir que se debe “rever”.