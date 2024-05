Cristina Kirchner dio un mensaje por el Día del Trabajador: "Se apropian de la rentabilidad laboral"

“Su caracterización sobre que el verdadero problema es la economía no declarada es un acierto y su sentido del humor al decir que Javier Milei es el Eugenio Zaffaroni del Derecho Penal Tributario, una ocurrente metáfora que seguramente no ofenderá al destacado académico penalista, quien también tiene un gran sentido del humor”, señaló la ex presidenta.