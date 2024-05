Los organizadores de La Feria del Libro reaccionaron a la cancelación de Milei

No alcanzó. En diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq, Milei sostuvo: “Nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”. Por eso decidieron, dijo, no hacer la enorme presentación que se preparaba para el domingo 12 de mayo.