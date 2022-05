Canelada: "El paro de colectivos solo afecta a los ciudadanos"

“El paro de los choferes de colectivos solo afecta a los ciudadanos. El Estado sigue funcionando y puede hacer su censo. Los empresarios cobrarán sus subsidios. Los choferes, su sueldo. Pero los chicos no tendrán clases por tres días, los jubilados no podrán ir a cobrar sus magros sueldos y los que laburan tendrán que caminar, quedarse en casa sin cobrar o gastar lo que no tienen para movilizarse. Los tucumanos estamos presos de un Estado que se muestra incapaz de garantizar servicios básicos esenciales”, planteó el legislador José María Canelada.