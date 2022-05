¿Por qué no pudo evitarse el paro del transporte?

En Tucumán, el boleto urbano cuesta $ 45, con riesgo de que se eleve, en el corto plazo, a $ 74, y no a $ 155 como pretenden los empresarios como una manera de mantener la estructura de costos del servicio. La inflación ha dañado a toda la estructura económica, pero, ¿por qué siempre los usuarios deben ser los que carguen con el mayor peso de los reajustes? Es verdad que los insumos que necesitan los empresarios se fueron por las nubes, pero no es menos cierto que el salario de un trabajador (incluso el de los mismos choferes) no le sigue –ni por cerca- a la inflación en la alocada carrera de la suba de precios.