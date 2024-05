Condenaron a tres años y medio de prisión al ex novio de Yamila Díaz Musa

“Siento una total falta de respeto. Me siento más basureada que nunca, porque siento que mis derechos y los que tenía mi hija para la Justicia no valen más que tres años y medio. ¡Quiero justicia para mi hija y para todas las mujeres que hoy no están gracias a penas como estas y a leyes que no se modificaron y que no nos defienden! Yamila presentó un montón de denuncias y no tuvo respuestas”, dijo Sandra.