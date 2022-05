Caso Zarlenga: “Retener estos bienes es también cautelar el proceso”

Lobo Aragón argumentó: “Al margen de que ninguna indemnización compensará el dolor causado, a nuestro demandante le corresponde una reparación por el daño moral sufrido. La defensa presentó al imputado como alguien que no tiene bienes a su nombre y que es monotributista B, por lo que no sabemos si de otra forma podrá afrontar el pago de la indemnización. Ni hablar de que no hay seguro que responda ante la graduación alcohólica que tenía el imputado”. Paliza añadió: “esta es una forma de cautelar el proceso también, por ello pedimos que no sólo el dinero sino también los demás bienes que había en el auto permanezcan incautados”.