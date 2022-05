Polémicas por la domiciliaria de Zarlenga

Baaclini y Atim descartaron que exista otra libreta y hasta avalaron que se pidan informes si lo creía necesario la fiscalía; pero también se ofuscaron con estos planteos. “Están buscando obstáculos absurdos, a los trámites de migraciones Zarlenga no los podría hacer sin DNI y tampoco hay otro pasaporte. Todo es subsanable con los oficios, pueden corroborar lo que decimos, pero mientras tanto no usen esto para obstaculizar que se otorgue una medida más benigna para el acusado”, resumió Baaclini. Zavalía reiteró que el paso a ciertos países limítrofes no es tan estricto y que no había garantías. El juez finalmente descartó estos planteos. “Con la documentación entregada, no hay forma de que el imputado pueda salir del país de forma legal. Para garantizar que no tome una salida ilegal se deberá controlar la domiciliaria”, fundamentó Ortega, antes de continuar con los demás puntos.