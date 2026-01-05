Las primeras mujeres del Gymnasium y el precio de romper una tradición

El campamento

En medio de la disputa por “la tradición”, hubo un lugar donde el Gymnasium se volvió experiencia física y emocional: el campamento. Guadalupe recuerda un momento preciso: “creo que fue después del campamento de 2018, en Salta, el Jardín. Estábamos en el mástil, cantando y yo me sentí muy fuerte: ‘¿qué hago cantando esto con mis hermanos?’”. Cielo ubica ahí también su pertenencia: “fue el día de visita. Les conté a mis padres que no quería volver a mi casa”. Lara se queda con la despedida: “sentí mucho lo que me decían, que disfruté los ocho años que se pasan volando”.