Por la falta de regulación, crece el millonario negocio del comercio de la hoja de coca

El Operativo Lapacho nació como una herramienta para evitar el ingreso de droga a la provincia, pero terminó transformándose en un procedimiento que dejó al descubierto varios delitos e infracciones. Una de ellas es el transporte de hojas de coca, actividad que alimenta un millonario negocio en pleno desarrollo por la falta de regulación. En 2025, sólo la Policía secuestró más de 16.000 kilos del producto, casi un 300% más que el año pasado. El valor de lo decomisado supera los $1.500 millones, aunque podría ser mucho mayor.