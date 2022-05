San Martín: aquella gloriosa noche de "Ramoncito" Díaz

Tal era la importancia del estudio que antes, cuando estaba en la Sexta, había rechazado la oportunidad de probarse en Estudiantes de La Plata. “Un representante me había visto en un clásico con Atlético y me quiso llevar. Le dije que muchas gracias, pero no. Estaba en tercer año del secundario y tenía pensado estudiar Medicina. Intentó hablando con mi viejo, pero él les dijo lo mismo. Que no podía dejarme ir solo a Buenos Aires, que mejor era quedarme en San Martín. Y la verdad es que yo tampoco me quería ir. Me hubiera costado el desarraigo. Siempre fui muy metódico, tengo mi cama, mi vaso, mi plato. Pero sé que con mis condiciones y la seriedad con la que me entrenaba, hubiera llegado. No salía, no tomaba, no me desvelaba. Igual, no me arrepiento”, asegura.