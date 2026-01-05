"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

En un domingo marcado por la tensión geopolítica, el presidente Donald Trump no dejó lugar a dudas sobre quién ostenta el poder real en Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro. "No me pregunten quién está al mando... Significa que nosotros estamos a cargo", sentenció el mandatario ante periodistas en el Air Force One.
Trump desestimó la posibilidad de convocar a elecciones inmediatas, argumentando que la prioridad es la reconstrucción institucional y económica bajo la tutela estadounidense. "Vamos a gobernarlo, a arreglarlo, vamos a tener elecciones en el momento correcto, pero lo principal es que hay que arreglar un país fallido", aseguró.
Si bien el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó suavizar el discurso alegando que no se busca una ocupación sino una "guerra contra los narcotraficantes", Trump fue explícito sobre el interés económico: la administración está dispuesta a trabajar con el gobierno remanente siempre que se abra el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo. Al ser consultado si la operación era por petróleo o cambio de régimen, Trump respondió: "Se trata de la paz en la Tierra".
Mientras Maduro aguarda en una cárcel de Nueva York para ser presentado este lunes ante un juez por cargos de narcotráfico y terrorismo, en Caracas se reacomoda el tablero político.
El ejército venezolano reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta interina. La funcionaria, que ya encabezó su primer consejo de ministros, se mostró dispuesta a trabajar con la administración Trump pidiendo una relación "equilibrada y respetuosa". Sin embargo, también creó una comisión de alto nivel para buscar la liberación de Maduro y su esposa, Cilia Flores.
La respuesta de Washington fue una advertencia directa: Trump amenazó a Rodríguez con que deberá colaborar o "pagar un precio muy alto".
El hermetismo rodea el saldo humano de la operación militar y, mientras los hospitales venezolanos se niegan a divulgar información oficial, las cifras son dispares. Organizaciones de médicos independientes reportan unos 70 muertos y 90 heridos, un número que contrasta significativamente con la versión de una fuente militar que reconoce al menos 15 fallecidos.
Por su parte, el gobierno de La Habana confirmó que 32 cubanos murieron en la redada, un dato que fue corroborado posteriormente por Trump al afirmar que "muchos cubanos" del equipo de seguridad de Maduro fallecieron en el enfrentamiento.
Amenazas a Petro y mirada sobre Cuba
Envalentonado por el éxito de la operación, Trump lanzó duras advertencias a otros líderes de la región. El blanco principal fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó sin pruebas de ser narcotraficante. "No lo será por mucho tiempo", disparó Trump, sugiriendo que el mandatario colombiano podría ser el próximo objetivo de su política de "mano dura".
Asimismo, aseguró que el gobierno comunista de Cuba "está a punto de caer" y advirtió al liderazgo de Irán que será "golpeado muy fuerte" si continúa reprimiendo manifestantes.