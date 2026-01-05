"Nosotros estamos a cargo": Trump posterga las elecciones en Venezuela y advierte a Petro que "no le queda mucho tiempo"

Si bien el secretario de Estado, Marco Rubio, intentó suavizar el discurso alegando que no se busca una ocupación sino una "guerra contra los narcotraficantes", Trump fue explícito sobre el interés económico: la administración está dispuesta a trabajar con el gobierno remanente siempre que se abra el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo. Al ser consultado si la operación era por petróleo o cambio de régimen, Trump respondió: "Se trata de la paz en la Tierra".