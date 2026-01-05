Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030

Planteos sobre la mesa

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de la filial Regional NOA, es una de las ONG participantes del evento y estará representada por el abogado Miguel Francisco Paz. El taficeño indicó que en su presentación harán hincapié en la tasa de rentabilidad de la empresa, que es lo que proyecta que debería ganar por los gastos operativos y de capital. Señaló también que se planteará que haya una proporcionalidad en el escalonamiento de las categorías de las tarifas. “Si superás los 500 kilowatts hacés un salto muy fuerte que impacta en tu bolsillo”, dijo. Además, señaló que pedirán que se pongan más estratos. “Planteamos siete”, afirmó.