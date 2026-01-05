Audiencia clave: debaten la nueva tarifa de electricidad hasta 2030

En una jornada que promete tener importantes contrapuntos y cierto clima de tensión institucional, se debatirá hoy desde las 9 la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la empresa EDET, concesionaria del servicio de distribución eléctrica. Hay un total de 40 oradores anotados para exponer sus argumentos en la audiencia pública que convocó el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) para debatir el cuadro tarifario de los próximos cinco años.
El Sheraton Hotel Tucumán, ubicado en avenida Soldati 440, será el escenario del evento convocado mediante la Resolución 1.168/25. Participarán: representantes de la firma distribuidora del servicio; funcionarios del Ersept, con el interventor José Ricardo Ascárate a la cabeza; apoderados de organizaciones no gubernamentales; dirigentes sindicales; el defensor del pueblo, Eduardo “Lalo” Cobos; los legisladores Alberto Olea y José Seleme (presidente y vice de la comisión de Energía y Comunicaciones de la Legislatura, respectivamente); y particulares que se inscribieron como oradores, entre otros.
Escasos representantes
Fuentes especializadas en cuestiones energéticas señalaron la escasa participación de las autoridades provinciales en una audiencia tan importante. Solamente dos de 49 legisladores se inscribieron (a pesar de que en la Cámara suelen escucharse críticas de distintas bancadas contra la firma distribuidora, y en el recinto se expuso que pronto se vendría una revisión tarifaria). Cuestionaron también que ningún intendente completó los trámites para ser parte, como tampoco lo hizo ninguno de los 93 comisionados rurales.
Los instructores de la audiencia pública, los abogados Leonardo von Büren, Elena Peluffo y Gonzalo Lucchini, elevaron el informe final con el registro de los participantes que solicitaron intervención como parte. La delegación de EDET estará encabezada por Ernesto San Miguel, mientras que la Defensora del Usuario (en el ámbito del Ersept) será Silvia Elena López. La consultora BA Energy Solutions también formará parte (representada por Jorge Alejandro Espain y Juan Francisco López Meyer), al igual que Sindicato Luz y Fuerza Tucumán (Héctor Gerardo Galván y Gabriela Fernanda Leal), entre otros.
Modalidad y temas
La resolución del Ersept precisó que los representantes de las instituciones dispondrán de 20 minutos para exponer, mientras que los participantes individuales contarán con 15 minutos. La audiencia se llevará a cabo de manera mixta: presencial (luego de una década, ya que la anterior fue en 2020, en pandemia) y virtual. Se comunicó que el vínculo para poder seguir la audiencia será colgado en el sitio del Ente Regulador: www.ersept.gob.ar. Todo el procedimiento será grabado y archivado por el Ersept durante 10 años, y la grabación estará disponible públicamente en la web del organismo.
Entre los temas a debatir se encuentran: la RTI de EDET quinquenal, del periodo comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 4 de agosto de 2030; el plan de obras obligatorio y el plan de transporte de energía eléctrica para Tucumán; los regímenes de calidad de servicios públicos y sanciones; régimen de extensión de redes; cuadro tarifario; programa de eficiencia energética; manual de contabilidad regulatoria; energía renovable y generación distribuida; y régimen de transición energética.
Planteos sobre la mesa
La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de la filial Regional NOA, es una de las ONG participantes del evento y estará representada por el abogado Miguel Francisco Paz. El taficeño indicó que en su presentación harán hincapié en la tasa de rentabilidad de la empresa, que es lo que proyecta que debería ganar por los gastos operativos y de capital. Señaló también que se planteará que haya una proporcionalidad en el escalonamiento de las categorías de las tarifas. “Si superás los 500 kilowatts hacés un salto muy fuerte que impacta en tu bolsillo”, dijo. Además, señaló que pedirán que se pongan más estratos. “Planteamos siete”, afirmó.
El letrado mencionó que otras de las cuestiones que se solicitarán es que si hay eficiencia en el consumo de electricidad el impacto en la boleta sea trimestral y no cada 12 meses, como es actualmente. A su vez, se expresó preocupado por cuestiones vinculadas a la tarifa social eléctrica, ya que la Nación comenzó a podar los subsidios energéticos.
José Ramón Vilte Grande es consultor en servicios públicos y otro de los que figura en la nómina de participantes acreditados para la audiencia. “La tarifa eléctrica en Tucumán no puede seguir financiando ineficiencia, fraude y falta de control. Cuando el Estado reconoce hasta 34% de pérdidas y las traslada a la gente, ya no regula: legitima la injusticia”, reprochó.
Según afirmó Vilte Grande, técnicamente las pérdidas razonables deberían estar entre 8% y 10%, pero afirmó que el Estado llegó a reconocer históricamente hasta 34%, lo que incluye ineficiencia técnica y pérdidas no técnicas como fraude y conexiones clandestinas. “Cada punto de pérdida evitable es dinero que hoy pagan los usuarios. Energía que no consumen, que no reciben, pero igual se les cobra”, sintetizó.
Luego de la audiencia de hoy, el Ersept tendrá un plazo de hasta dos meses para definir el cuadro tarifario que regirá para los próximos cinco años. Se indicó que cuando salga la resolución habrá 15 días para poder ser cuestionada. En el hipotético caso de que suceda, será a través de un recurso de alzada.