San Martín. De Muner en su laberinto

Y por ahora tendrá que seguir soportando críticas, bienintencionadas y de las otras. “No leo redes sociales… Tengo gente amiga en Tucumán y me gusta escucharlos y a veces son duros, y me dicen lo que ven y yo estoy abierto a ese diálogo. Pero no estoy abierto a la falta de respeto”.