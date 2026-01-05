Un gusto que viaja siete horas: la tucumana que convirtió a la achilata en el helado favorito del norte salteño

A más de 500 kilómetros de Tucumán, en una ciudad salteña rodeada de quintas y cultivos, un helado fucsia vibrante, simple y popular volvió a encontrar su lugar. La achilata, ese clásico de las siestas tucumanas que se sirve en vasos y refresca desde hace generaciones, cruzó fronteras provinciales y se convirtió en el sostén de una familia. No llegó como una moda ni como un emprendimiento planificado. Llegó con nostalgia, con viajes largos y con la decisión de no soltar las raíces.