Ley de narcomenudeo: “Para no ser Rosario, debemos actuar rápido”

Pero la situación no cambió con el cambio de norma: la Corte Suprema de Justicia de la provincia entendió que la medida cautelar seguía vigente. Al quedar al frente del Poder Ejecutivo insistió con su aplicación. La Fiscalía de Estado le pidió al máximo tribunal que resolviera el conflicto. Y los vocales lo hicieron. Con un fallo que no fue unánime, le dieron la razón y dejaron entreabierta una puerta para que se aplicara la ley en la provincia. Y el jueves se terminó de abrir: al no haberse presentado un nuevo recurso en contra de la decisión, la sentencia quedó firme.