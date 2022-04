"Ley de narcomenudeo": el legislador Canelada pidió que se traten dos proyectos en la Legislatura

El parlamentario solicitó que ambos proyectos se traten en la sesión de hoy de la Legislatura. "Aquí no podemos perder más tiempo. En algunos meses se van a cumplir tres años de la aprobación de esta ley y todavía la provincia no pudo salir a perseguir a los "transas", cuando aquí nadie puede negar la gravedad de la situación en nuestros barrios. Ya hemos perdido mucho tiempo valioso. Con el fallo de la Corte, los tres poderes se han mostrado en sintonía con la idea de tomar el toro por las astas para investigar y detener a quienes venden droga al menudeo. Ahora, es momento de implementar las acciones que hagan falta. Las dilaciones ya no tienen lugar aquí", advirtió.