San Martín: otro estilo; igual de difícil

“Cuando mi viejo estaba en coma, le prometí que alguna vez Racing iba a jugar por los puntos en Casares. Y no voy a parar hasta lograrlo. El me transmitió el amor por el fútbol y por Racing. Me llevó a la cancha desde los cuatro años, y siempre me acompañó en esta locura”, había dicho hace algunos años, cuando su “Agro” acababa de lograr el ascenso a la principal categoría de ascenso, el mandamás del equipo que mañana recibirá, una vez más, la visita de San Martín.