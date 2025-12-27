La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Tres audiencias que duraron al menos 16 horas marcaron marcaron el rumbo de las definiciones en el llamado Caso Vélez, en el que se investiga a cuatro futbolistas por abuso sexual contra una joven. El futuro de la causa podría definirse el martes, cuando un juez emita la resolución de los maratónicos debates que se desarrollaron en tres jornadas diferentes.
En marzo de 2024, una joven denunció que Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio abusaron de ella en una habitación de un hotel. Desde entonces, se abrió un complejo proceso que, según determinó la Justicia, debería cerrarse en marzo.
El viernes, por pedido de los representantes legales de la víctima, Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti, se realizó una audiencia para cuestionar la legalidad de las pericias que se realizaron a los celulares de dos amigas de la víctima que son testigos en la causa. Los profesionales sostuvieron que los peritos se extralimitaron en la extracción de datos y que por esa razón no deberían ser tenidas en cuenta.
El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, siguiendo las instrucciones de la fiscala Adriana Reinoso Cuello, rechazó el planteo y le aclaró al juez Augusto Paz Almonacid cómo se habían realizado las pericias y que, a criterio del Ministerio Público, no se había registrado ninguna ilegalidad. José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Antonella Battaglia (defensores de Cufré y Osorio), Florencia Abdala y Camilo Atim (asisten a Bobadilla) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa) también se opusieron.
Los resultados de estas pericias fueron la base de una denuncia que realizó Bobadilla en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Neme y Venditti, la víctima y su padre, tres testigos y un empleado de La Bancaria. En la llamada “Causa espejo”, salvo el parlamentario, todos están siendo investigados por falso testimonio y estafa procesal, por citar algunos delitos.
Antes de que el magistrado resolviera el planteo, Molina, uno de los defensores de Cufré y Osorio, no solo pidió que se rechace el planteo de la querella, con los resultados de las pericias a los celulares, solicitó que se lo autorizara a fundamentar el pedido de sobreseimientos de sus asistidos. El planteo fue apoyado por las otras defensas y rechazado por la querella y el representante del Ministerio Público. El juez resolvió que si correspondía escuchar esa solicitud, pero lo difirió para el lunes.
Ese encuentro fue el más corto de todos porque fue suspendido al no contar con la presencia de uno de los querellantes quien, por problemas de agenda, no pudo estar presente. El magistrado, pese a la oposición de los defensores, decidió reprogramar el debate para el día siguiente.
El martes, con todos presentes, los querellantes presentaron un pedido de impugnación para evitar que no se tratara los sobreseimientos de los acusados. Entendieron que ese tema no debería ser debatido porque no era el objeto de la audiencia. El magistrado rechazó el planteo explicando que hasta el momento no había una resolución para ser cuestionada, por lo que el debate se inició.
Al ser la audiencia secreta, LA GACETA sólo pudo reconstruir lo que ocurrió durante ocho horas. Los defensores insistieron en que había evidencias suficientes para considerar que no había existido un ataque sexual, sino que fue un acto consentido. Destacaron que esa teoría se sustenta en las pericias de los teléfonos, el examen psicológico y varios testimonios.
La querella se opuso firmemente al considerar que todo se debía a una mera interpretación de las evidencias del expediente. Recordaron que hay otras evidencias que respaldan la teoría del abuso y que ellos, precisamente, están cuestionando las pericias de los celulares.
Postergación
La postura del Ministerio Público, de alguna manera, terminó cerrando la discusión. Entendieron que hasta el momento no hay indicios en contra de Sosa por lo que no se opondría al pedido, pero que la situación de los otros tres acusados es diferente porque aún quedan por hacer algunas medidas solicitadas por las defensas.
Paz Almonacid, después de una audiencia de ocho horas, resolvió que el martes dará a conocer su resolución sobre las dos cuestiones planteadas en los debates.
Más allá de lo que resuelva el magistrado, tanto querella como defensas anunciaron que ya cuentan con elementos para impugnar la resolución tanto en el pedido de la exclusión probatoria como en el del sobreseimiento.
También tendrían decidido recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán si el fallo de un tribunal de Impugnación no los satisface. Lo único que está claro es que todo se resolverá el próximo año.
¿Una nueva causa?
La querella y la víctima pidieron que se investigue la filtración de información.
Franco Venditti, uno de los abogados querellantes en la causa, en la audiencia del lunes denunció que se estaba ventilando información sobre lo que ocurrió en el primer debate del caso y pidió que se investigara quién había sido el responsable. Fueron dos los magistrados que resolvieron que estaba prohibido difundir los detalles del expediente para proteger los derechos de las víctimas y de los acusados. También se dispuso que todas las audiencias que se realizaron por esta causa sean secretas. En los últimos días se ventilaron videos de parte de los debates y se difundieron extractos de actas de una supuesta resolución que hasta el momento no se tomó. La víctima, al entender que se estaban violando su intimidad, también pidió que se hiciera una investigación sobre el caso.