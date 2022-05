San Martín: complicado como siempre

“Sabíamos que no estaba del todo bien. Prácticamente no tuvo descanso en toda esta semana y vino entrenándose de manera diferenciada. Valoro mucho el esfuerzo que ha hecho para estar; veremos en la semana como se recupera, pero no creo que pueda estar frente Agropecuario”. En la conferencia de prensa pos Instituto, Pablo De Muner casi descartó a Tino Costa, quien viene hace varias semanas al límite desde lo físico, producto de una tendinitis en el talón de Aquiles izquierdo.