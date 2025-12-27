Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

El informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?
Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta naranja para Tucumán debido a la probabilidad de fuertes tormentas que comenzarán a desarrollarse a partir de la tarde y durante la noche.

Según el organismo oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar complicaciones.

Además, el SMN advirtió que las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera localizada.

¿Cuáles son las zonas que se verán afectadas? 

Las áreas afectadas por la alerta naranja, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Temas TucumánSan Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Cómo estará el clima en el centro del país en la víspera de Navidad

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Hay alerta naranja por tormentas y fuertes vientos: cuáles son las provincias en riesgo

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad

Cómo estará el clima en el norte del país en la víspera de Navidad

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Lo más popular
La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión
1

La causa Vélez llegó a su máximo clima de tensión

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión
2

Así votaron los tres senadores tucumanos el Presupuesto 2026, tras ocho horas de sesión

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto
3

Beatriz Ávila y Sandra Mendoza defendieron su voto a favor del presupuesto

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)
4

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán
5

Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

Hermetismo por el crimen de San Pablo
6

Hermetismo por el crimen de San Pablo

Más Noticias
Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

Cómo estará el clima en Año Nuevo: ¿regresarán las tormentas?

Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

Trasladaron a Christian Petersen a Buenos Aires: el chef seguirá internado en el Hospital Alemán

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Feriados 2026: cuántos fines de semana de hasta cuatro días habrá y cuándo serán

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Test de personalidad: Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cómo será tu 2026

Test de personalidad: Test de personalidad: elegí un camino y descubrí cómo será tu 2026

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Créditos de hasta $40 millones para jubilados: conocé cómo acceder y qué bancos ofrecen las mejores tasas

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Adiós a las conservadoras en la playa: el innovador invento que las reemplazará en el verano de 2026

Buscan petroglifos que se extraviaron cerca de las ruinas de Quilmes

Buscan petroglifos que se extraviaron cerca de las ruinas de Quilmes

Comentarios