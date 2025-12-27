Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado una alerta naranja para Tucumán debido a la probabilidad de fuertes tormentas que comenzarán a desarrollarse a partir de la tarde y durante la noche.
Según el organismo oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes o severas. Los fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, lo que podría generar complicaciones.
Además, el SMN advirtió que las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera localizada.
¿Cuáles son las zonas que se verán afectadas?
Las áreas afectadas por la alerta naranja, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, son: Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas y Yerba Buena, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.