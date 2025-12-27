Alerta naranja por fuertes tormentas en Tucumán: ¿a qué hora comenzarían las precipitaciones?

Además, el SMN advirtió que las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados de entre 50 y 90 milímetros, aunque no se descarta que estos registros sean superados de manera localizada.