Hermetismo por el crimen de San Pablo

LA GACETA fue hasta la comisaría de San Pablo. Los agentes dijeron que desconocían que Ledesma había fallecido. Luego, en el barrio San Miguel, de la capital, donde vivía la víctima, su Nancy Mercedes Luna, quien había hecho la denuncia del ataque en la comisaría el jueves, dijo a LA GACETA que los familiares decidieron mantener un perfil bajo y evitar brindar detalles, porque temen que la confirmación pública de la muerte pueda alertar a los agresores y facilitar su fuga.