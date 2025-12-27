Secciones
Hermetismo por el crimen de San Pablo

Los familiares del joven asesinado temen que los atacantes se escapen

LA ESCENA DEL CRIMEN. El lugar donde fue atacado Lautaro Ledesma. LA ESCENA DEL CRIMEN. El lugar donde fue atacado Lautaro Ledesma.
Hace 2 Hs

La familia de Lautaro Nicolás Ledesma, el joven de 20 años que murió tras ser brutalmente atacado en un camino de San Pablo, evita realizar declaraciones públicas por miedo a que los involucrados en el hecho escapen. Según explicaron a LA GACETA, los agresores “no deben saber que Lautaro murió a causa de las heridas, porque tras el ataque lo dejaron gravemente herido en el lugar y huyeron”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 18 en lel “camino del Oberaje” de San Pablo, cuando el joven fue atacado por cuatro personas que se movilizaban en un auto. Se bajaron, lo golpearon y lo atacaron a machetazos y quedó en estado crítico. Tras lo ocurrido, fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde permaneció internado y falleció dos días después. Según la familia, los sospechosos desconocen que la víctima falleció.

LA GACETA fue hasta la comisaría de San Pablo. Los agentes dijeron que desconocían que Ledesma había fallecido. Luego, en el barrio San Miguel, de la capital, donde vivía la víctima, su Nancy Mercedes Luna, quien había hecho la denuncia del ataque en la comisaría el jueves, dijo a LA GACETA que los familiares decidieron mantener un perfil bajo y evitar brindar detalles, porque temen que la confirmación pública de la muerte pueda alertar a los agresores y facilitar su fuga.

Detenciones

De acuerdo con lo que sostienen los allegados a la víctima, la Justicia ya habría identificado a varios de los implicados en el ataque y se esperan detenciones en los próximos días. Sin embargo, advierten que aún resta identificar a un sospechoso, cuya aprehensión sería inminente y se concretaría junto con la de los demás involucrados.

“El miedo es que si se enteran que murió, se escapen y ya no los puedan agarrar”, reiteró Nancy. Agregó que “los que le hicieron eso no saben que él murió, ellos lo dejaron sangrando en el lugar, pero con vida, y no tienen forma de enterarse de que mataron a alguien”.

