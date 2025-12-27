Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

La provincia se prepara para debatir el cuadro tarifario de los próximos cinco años del servicio de electricidad. El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) convocó oficialmente a una audiencia pública para el lunes 5 de enero de 2026, en la que se debatirá la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la empresa EDET, concesionaria del servicio de distribución eléctrica. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1.168/25, firmada por el interventor, José Ricardo Ascárate.
El encuentro tendrá modalidad mixta (presencial y virtual) y se realizará desde las 9, en el Sheraton Hotel Tucumán, ubicado en avenida Soldati 440. Según la resolución, el procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado por la Resolución Epret N° 574/06, y permitirá la participación tanto de usuarios particulares como de instituciones interesadas en el tema.
El proceso de revisión tarifaria abarca el período quinquenal comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 4 de agosto de 2030, conforme a los plazos establecidos en el contrato de concesión de EDET, vigente desde 1995. En este marco, se abordarán temas clave como el Plan de Obras Obligatorio, el Plan de Transporte Eléctrico, los regímenes de calidad del servicio y sanciones, el régimen de extensión de redes, el cuadro tarifario, el manual de contabilidad regulatoria, y programas de eficiencia energética, energías renovables y transición energética.
El pasado 22 de diciembre finalizó el proceso de inscripción de los interesados en ser parte del procedimiento. La resolución también establece que EDET deberá habilitar puntos de acceso en distintas localidades del interior -Lules, Trancas, Leales, Tafí del Valle, Monteros y Alberdi- para facilitar la participación de quienes se inscribieron.
El documento con fecha del 9 de diciembre precisó que el orden de exposición durante la audiencia será definido por las autoridades del acto. Los representantes de instituciones dispondrán de 20 minutos para exponer, mientras que los participantes individuales contarán con 15 minutos. Todo el procedimiento será grabado y archivado por el Ersept durante 10 años, y la grabación estará disponible públicamente en la web del organismo.
La audiencia estará presidida por el interventor Ascárate, o en su defecto, por la gerente de Coordinación Ejecutiva, Laura Duarte, o el gerente Legal, Ricardo Santoro. Además, se designó como instructores a los abogados Leonardo Von Büren, Elena Peluffo y Gonzalo Lucchini. También fue nombrada Silvia Elena López, Defensora del Usuario en el ámbito del Ersept.
Defensor del Pueblo
A través de la resolución también se invitó expresamente a participar al Defensor del Pueblo, Eduardo Cobos; a los ministros del Poder Ejecutivo provincial, y al presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, junto con los legisladores provinciales, “a fin de asegurar la más amplia participación institucional y social en el debate”.
La revisión tarifaria que se pondrá a consideración marca un nuevo ciclo en la concesión del servicio eléctrico, que según el contrato original firmado en 1995, tiene una duración de 90 años divididos en ocho períodos de gestión. La actual revisión definirá el marco tarifario y de inversiones que regirá durante los próximos cinco años.