Debatirán el 5 de enero la revisión tarifaria de la luz en Tucumán

El proceso de revisión tarifaria abarca el período quinquenal comprendido entre el 30 de diciembre de 2025 y el 4 de agosto de 2030, conforme a los plazos establecidos en el contrato de concesión de EDET, vigente desde 1995. En este marco, se abordarán temas clave como el Plan de Obras Obligatorio, el Plan de Transporte Eléctrico, los regímenes de calidad del servicio y sanciones, el régimen de extensión de redes, el cuadro tarifario, el manual de contabilidad regulatoria, y programas de eficiencia energética, energías renovables y transición energética.