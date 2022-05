Pretenden agravar la situación procesal de Zarlenga

- Se la hizo parcialmente. Los especialistas del Equipo Científico de Investigación Fiscal no pudieron abrir el baúl de la camioneta BMW por un problema técnico. También se decidió postergar el análisis de la computadora del vehículo porque no había peritos de partes. Además, los defensores solicitaron que se analicen otros elementos que no estaban contemplados. Todas las partes contaron con peritos designados para realizar este examen. “El nuestro sacó más de 100 fotos que serán analizadas oportunamente”, explicó Herrera. “Es importante aclarar que en el interior de la camioneta no se encontró ninguna botella de alcohol ni sustancias prohibidas”, agregó Baaclini.