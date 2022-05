Caso Zarlenga: una audiencia de 90 minutos que estuvo cargada de tensión

Acusadores: recalcaron la declaración del testigo Flores y, pese a que sabían que no tendría ninguna validez por no haber sido presentada en la primera audiencia, el querellante Herrera dijo que había aportado un testimonio que confirmaba que había intentado escapar. Por su parte, el fiscal Gallo pidió que este punto no sea tenido en cuenta porque no había sido planteado en tiempo y forma. “De todas maneras, se debe destacar que el juez haya tenido en cuenta ese testimonio, porque si no hubiera sido aprehendido, no sólo no se podrían haber realizado los análisis toxicológicos y de alcoholemia, sino que no hubiéramos sabido quién conducía la camioneta”, fundamentó.