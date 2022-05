Postergan la rinoscopía que ofreció hacerse Zarlenga

Al pasar los días y no tener novedades, los defensores plantearon la posibilidad de adquirir uno o más dispositivos para entregarlos al Patronato para que pueda acceder al arresto domiciliario. Y una vez que la deje de utilizar, la donarían al Estado. Pero las autoridades no aceptaron el ofrecimiento que hicieron. Fuentes judiciales informaron que, en caso de que no pudieran acceder al dispositivo, habrían previsto solicitar una nueva audiencia para buscar otra alternativa. “Si el Estado no cuenta con esa herramienta, el imputado no tiene por qué pagar la culpa. Estos planteos son repetidos por los defensores que ven cómo pasan los días y sus pupilos siguen detenidos”, comentó una alta fuente del Ministerio Público Fiscal.