San Martín: un recuerdo que marcó el rumbo hace 25 años

“Como varias, yo no tenía botines. Ese mismo fin de semana me compré y me acuerdo que caminaba en mi casa para acostumbrarme a la pisada”, comentó Verónica Ricci. Para ella, el homenaje fue una muestra más de lo que en ese día no había tomado consciencia. “Al principio, fue una movida que la empezamos con entusiasmo, pero no pensaba que iba a tener tanta trascendencia. Lo hacíamos porque nos gustaba y ahora vemos que tuvo muchos frutos”, contó orgullosa Ricci.