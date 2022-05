Raúl Albarracín: "Tucumán necesita políticas en transporte que no solamente se reduzca a la entrega de subsidios"

"Sabemos que hay leyes que amparan a los discapacitados para que puedan viajar gratis y no todos lo pueden hacer. Sabemos que hay leyes que el servicio tiene que ser adecuado y eficiente, y sabemos que la gente viaja parada en condiciones indignas, y sobre todo eso hay una consecuencia que es el servicio de autos rurales. La situación es crítica. Ya la Legislatura, no solo sanciona leyes por un año, sino que este proyecto del ejecutivo lo contempla por dos años, más grave aún. Si seguimos aplicando la misma receta seguiremos obteniendo el mismo resultado y no lo vamos a solucionar nunca. Tucumán necesita políticas en transporte que no solamente se reduzca a la entrega de subsidios, sino que también haya control para que el servicio sea eficiente y garantice al usuario un servicio adecuado", enfatizó.