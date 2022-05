"Necesitamos un intendente que se decida a trabajar en el tema del transporte", afirmó Pablo Yedlin

“El transporte público es un derecho y una necesidad de las poblaciones. Debería ser un objetivo principal, una prioridad de cualquier gestión de gobierno, tanto municipal como provincial. Aunque creo que es más municipal porque son temas locales. Los ciudadanos en cualquier ciudad donde vivamos deberíamos notar que nuestro transporte público va en mejoría. Lamentablemente no es lo que notamos en Tucumán. La verdad que es un problema que debería ser enfrentado por algún intendente que en algún momento decida ponerse a trabajar en este tema. Lo digo con mucha pena porque me parece que hace muchos años que Tucumán necesita cambios de fondo con el tema el transporte público y no se hacen”, reprochó el senador nacional, en una entrevista con Radio Tucumán 97.1.