Rugby: el naranjo floreció en mayo

Un entrenamiento de Tucumán 7’s a estas alturas del año es una escena muy poco habitual, visto y considerando que la temporada de seven espera su turno a fin de año, y en el mejor de los casos las prácticas empiezan en octubre, cuando los torneos de 15 por lo general ya han definido a sus campeones. En este caso particular, sucede que la semana que viene, los seleccionados tucumanos de seven masculino y femenino viajarán a Asunción para participar de un torneo de juego reducido organizado por la Unión de Rugby de Paraguay a modo de compensación por no haber podido asistir a una competencia organizada por la Unión tucumana el año pasado. En dicha invitación jugó un papel importante Federico Puerari, hombre de Universitario y ex entrenador de Tucumán 7’s, quien actualmente trabaja con los seleccionados paraguayos de seven. Precisamente, la primera reunión del año para los Naranjas tuvo lugar en el club de Ojo de Agua, donde luego de refrescar algunos conceptos básicos del sistema de juego en la sala de video, realizaron algunos movimientos livianos como para poner en marcha el proceso 2022. Nuevamente, los entrenadores a cargo serán Francisco Aráoz (Natación), Ricardo Gravano (Los Tarcos) y Ezequiel Faralle (Huirapuca).