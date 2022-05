Tucumán Rugby, a prueba de todo

El punto de quiebre pudo haber estado en los primeros minutos del segundo acto, cuando try el segundo try de Villagra y un try penal, las “Serpientes” pusieron a Tucumán Rugby en una situación poco habitual: abajo en el marcador. El mérito de la tropa de “Homero” fue haber conservado la calma en lugar de perder los estribos y sacrificar orden por ímpetu. Con la efectividad de Witte (acertó 6/6 en disparos a los palos) y buenos movimientos ofensivos que permitieron el try de Bautista Estofán, le tiró la presión a la “U”, que terminó resignada a la obtención de un bonus defensivo. Punto que consiguió gracias a un gran penal de media cancha de Martín Arregui.