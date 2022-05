Rugby: un romance italiano

“Me tomó por sorpresa. El que maneja las redes sociales del club me informó que estaba nominado al MVP de la temporada”, le contó Gonzalo a LG Deportiva desde Italia. El ex 9 de los “Blancos” tendrá como rivales de terna a Simone Gesi (wing de Colorno) y Alessandro Izekor (tercera línea de Calvisano. “Son dos grandes jugadores, así que me pone muy contento estar en esta nominación con ellos. Es un gran respaldo para mí, sobre todo porque es mi primera temporada en Europa, en un rugby diferente. Estar entre los tres mejores me incentiva muchísimo”, reconoció García.