San Martín: el día ideal para saldar deudas

“Somos un equipo regular, si no no tendríamos el porcentaje de puntos que logramos desde que llegamos al club”, dijo Pablo De Muner luego de la victoria sobre Sacachispas. Su afirmación no está para nada errada. En los 42 partidos que “Tomate” estuvo al frente del equipo (41 por la Primera Nacional y uno por Copa Argentina), San Martín obtuvo 23 triunfos, 12 empates y sólo sufrió siete derrotas. Así, con 81 puntos sobre 126 posibles, logró una eficacia del 64,28%. Producción para nada despreciable.