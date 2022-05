San Martín y otra racha que debe cortar

En el último tiempo San Martín no logró superar a Instituto ni cuando andaba hecho un “relojito”. En la temporada 2019/20 (que luego quedaría inconclusa por la llegada del covid-19), hasta el juego con la “Gloria” el “Santo” no había recibido goles en su casa. Y no sólo lo sufrió en ese partido, sino que salvó la ropa en tiempo adicionado gracias a un gol agónico de cabeza de su arquero Ignacio Arce.