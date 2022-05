Gran oferta en San Martín: un goleador

En San Martín saben que no pueden bajar la guardia. Si bien su campaña (más allá de algunos tropiezos inesperados) viene siendo muy buena, el rendimiento de Belgrano los obliga a redoblar sus esfuerzos y a tratar de superarse día a día, algo que De Muner intenta transmitir desde el mismo momento en que llegó a nuestra provincia, hace poco más de un año. “Por historia, San Martín siempre será candidato y nosotros tenemos que pelear arriba; eso lo sabemos e intentamos llevarlo a cabo. Era importante volver a ganar para cortar la mala racha, a pesar que sólo habían sido dos partidos perdidos. Teníamos la necesidad de salir de esa pequeña meseta y lo logramos. Estamos contentos, siguiéndole el paso a Belgrano. Sin embargo no nos conformamos”, afirmó el delantero, feliz de la vida por una actualidad soñada. “Antes, cuando con mi señora veíamos partidos de San Martín, pensábamos ‘qué lindo debe ser jugar en ese club’; y hoy no sólo se me dio, sino que todo está saliendo de la mejor manera. Gracias a Dios todo va bien, pero hay que seguir creciendo y apuntando alto”.