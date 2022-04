Alperovich se declaró inocente en el caso por abuso

El caso se inició el viernes 22 de noviembre de 2019, cuando una joven de 29 años hizo pública una carta en la que relató haber sufrido ataques sexuales por parte del entonces senador José Alperovich. Detalló que el ex gobernador, además de ser su tío segundo, era su jefe, debido a que ella integraba su equipo de asesores en la campaña a gobernador. El ex gobernador negó en sus redes sociales la denuncia. “Desde hace tiempo he sido víctima de amenazas y exigencias indebidas por parte de quien ahora se presenta falsamente como víctima”, afirmó.