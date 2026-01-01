Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

A dos años del contundente “no hay plata” del presidente Javier Milei para anunciar los recortes en materia de obra pública, en el gobierno de Osvaldo Jaldo sacan a relucir una inversión estimada en 500 millones de dólares en la provincia en infraestructura. “Este 2025 ha sido un año en el que la obra pública se ha reactivado en forma histórica en Tucumán, con proyectos que vienen a solucionar problemas estructurales”, aseveró el titular de esa cartera, Marcelo Nazur, a LA GACETA.
A su vez, desde el sector empresario plantearon la expectativa de sostener en 2026 el ritmo alcanzado en la construcción bajo programas del Estado, aunque advirtieron sobre el impacto de la crisis en la obra privada.
Nazur resumió como “muy positivo” el saldo de 2025. “Independientemente de que en el país la obra pública está parada, el Gobierno provincial estuvo en una dirección totalmente contraria. Por eso, 2025 ha sido anunciado por el gobernador Jaldo como el año de la obra pública en Tucumán”, añadió el ministro.
En ese marco, destacó los proyectos lanzados en este período, incluyendo no sólo los financiados con recursos locales (como el barrio Procrear II), sino también aquellos que fueron gestionados por el tranqueño ante la Casa Rosada (como la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo y la doble terna El Bracho-Villa Quinteros). “Lo que esperamos para 2026 son más obras, más servicios y más calidad de vida para los tucumanos”, añadió.
En un informe oficial
Según los cálculos de Nazur, entre las distintas actividades en marcha en la provincia -ya sea en etapa de licitación o en ejecución-, la inversión de fondos (de origen nacional y provincial) en obras públicas ronda los 500 millones de dólares.
Un listado elaborado por el Ministerio consigna los principales proyectos ejecutados durante 2025.
En infraestructura vial, el informe menciona el plan de recuperación de la red primaria, que permitió ejecutar 160 kilómetros de pavimento nuevo (casi un 20% del total), que se suma a los más de 1.600 kilómetros de la red vial secundaria construidos entre 2024 y 2025.
Entre las tareas de este rubro más relevantes se incluyó la rehabilitación de la red provincial 307, y el avance de la intervención sobre la ruta provincial 357 (en el tramo que conduce a la Ciudad Sagrada de Quilmes).
En materia habitacional, se ponderó la provincialización y reactivación del barrio Procrear II, que prevé en esta etapa la construcción de 572 viviendas (de un total de 3.000). A ello se suma la finalización de las 2.500 viviendas de Manantial Sur, y la ejecución en curso de otras 1.800 casas en toda la provincial, indica el informe.
Se añadió además la puesta en marcha del programa de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), “una política estratégica destinada a fortalecer la red provincial de cuidados para niños de entre dos meses y cuatro años”. Se espera la próxima inauguración de cuatro CDI ubicados en Los Chañaritos, Cevil Redondo, Los Aguirre y Nueva Baviera; y se ejecutan otros centros en Alderetes, Simoca, Aguilares, San Andrés, Los Pocitos y en los barrios Sarmiento y 11 de Marzo de la Capital.
En paralelo, se puso énfasis en la concreción de proyectos de jurisdicción nacional en Tucumán. La remodelación del Benjamín Matienzo, planteado por Aeropuertos Argentina (AA) con la intervención del Orsna, y que permitirá duplicar y hasta triplicar la capacidad operativa. Y la ejecución de la “doble terna” en la zona este fortalecerá el servicio de energía en el Gran San Miguel de Tucumán. También en los avances en la nueva cárcel de Benjamín Paz, cuya segunda etapa fue inaugurada en septiembre pasado por el gobernador Jaldo.
De cara a 2026, en tanto, las obras que se consideran más destacadas son la adjudicación del acueducto de Vipos, la concesión de la Terminal de Ómnibus y la inauguración de nuevas etapas en el plan de recuperación de la red vial primaria de la provincia.
El presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, contrastó en su balance la situación nacional, a la que calificó como “durísima”, con las inversiones que se registraron en esta provincia. “Tucumán ha sido una isla”, indicó el empresario.
A la vez, calificó como “una buena estrategia” la relación de diálogo de Jaldo con la Casa Rosada. “Hoy podemos decir que el efecto multiplicador que tiene la construcción está dando efecto, está dinamizando la economía, generando un movimiento comercial y de empleo”, añadió. Y valoró que “la gran mayoría” de las firmas que integran la CTC “hoy están con trabajo”, con perspectivas positivas por las siguientes etapas del Procrear II, por los programas de edificios escolares para el verano y las intervenciones de infraestructura hídrica, entre otras previsiones. “Estamos muy expectantes para el próximo año, trabajando con el Gobierno de la Provincia, como venimos”, añadió Garber.
Qué dejó 2025
1) La reactivación de obras de viviendas
El informe del Ministerio de Obras Públicas destaca las tareas efectuadas en materia habitacional.
En ese orden, la principal apuesta de la Casa de Gobierno fue la provincialización del Procrear II, suspendido por la Nación con un nivel de ejecución cercano al 10%, y reactivado con fondos del Estado provincial. En esta fase, además de la transferencia del predio de 100 hectáreas, se edificarán 572 casas (de un total de 3.000), 22 locales comerciales y toda la infraestructura de este megabarrio lindante a Manantial Sur. Se estima que esta inversión ronda los 80 millones de dólares.
A la vez, se ponderaron las 1.800 viviendas en ejecución bajo la órbita de programas que impulsa el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Y se destacó la finalización de las propiedades correspondientes a la última etapa de Manantial Sur.
2) Inversiones en infraestructura vial
En materia vial, la cartera que conduce Marcelo Nazur indicó que se concretó “una recuperación histórica” del 20% de la red vial primaria, además del 100% de la red vial secundaria. “Este avance reafirma la prioridad que el Gobierno de Tucumán otorga a la conectividad y a la mejora de la transitabilidad en el interior provincial, mediante una planificación estratégica que equilibra la atención de rutas turísticas, productivas y rurales”, señala el balance efectuado por el Ministerio de Obras Públicas.
En este orden, entre las inversiones ponderadas aparecen las efectuadas en los valles calchaquíes, incluyendo la repavimentación de la ruta 157, además de la pavimentación de la ruta que conduce a las Ruinas de Quilmes, todos trabajos estratégicos para la actividad turística en esa región. “Hace más de 15 o 20 años que no se daba una reactivación en materia de infraestructura vial de esta naturaleza”, señaló Nazur a LA GACETA.
3) El aeropuerto y la “doble terna”
Entre lo más destacado que dejó 2025 en obras públicas en Tucumán aparecen dos proyectos que están bajo la órbita de la Nación: la remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo y la “doble terna” de El Bracho-Villa Quinteros.
En cuanto a la terminal aérea, el informe del Ministerio de Obras Públicas destaca las gestiones realizadas por Jaldo para la licitación nacional del contrato, adjudicado a la UTE Gama-Pose. “El proyecto contempla la renovación integral del edificio principal, con mejoras en áreas de check-in, preembarque y servicios, una inversión aproximada de 50 millones de dólares y un plazo de ejecución de 26 meses”, añade el reporte oficial.
Respecto a las mejoras en energía, Nazur recordó que los trabajos se iniciaron hace unos tres meses. “Permitirá solucionar un problema histórico en la provincia, que es la distribución eléctrica en el Gran San Miguel de Tucumán”, anticipó.
Qué se espera para 2026
1) La Terminal, clave para la conectividad
Si bien será una inversión varias veces inferior a la obra del aeropuerto, en la Casa de Gobierno ponen la modernización de la Terminal de Ómnibus a la altura de la renovación del Benjamín Matienzo. Y es una de las obras públicas estratégicas que se esperan para 2026. El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que autoriza el llamado a licitación nacional para la concesión de la estación durante 20 años. El proceso fija el próximo 10 de marzo como fecha para la presentación de ofertas. Según se anunció, el instrumento exige una inversión mínima de 7 millones de dólares en un plazo máximo de cuatro años. Las obras prioritarias incluyen la remodelación completa de los accesos, la jerarquización del ingreso peatonal y la climatización de la zona de andenes con la incorporación de cartelería digital. “Es una licitación nacional y los pliegos son de acceso gratuito, para asegurar la mayor cantidad de oferentes posibles”, dijo Nazur.
2) Expectativas por el acueducto de Vipos
La intención en el Gobierno provincial es sostener las inversiones en materia de infraestructura vial en 2026.
Para la primera parte del año próximo se esperan avances en la segunda etapa de la ruta provincial 323, en el tramo que va desde Santa Rosa de Leales hasta la 157. A finales de noviembre, Jaldo había inaugurado la primera etapa del proyecto, que tuvo una inversión de unos $14.000 millones.
A su vez, continúan en ejecución obras consideradas estratégicas en este rubro, como la ruta 331 (Aguilares-Monte Bello), que presenta un gran avance; el nuevo puente de Los Lotes en Estación Aráoz; el nuevo acceso a la ciudad de Juan Bautista Alberdi; y la finalización de la ruta 325 en el tramo El Cercado-Capitán Cáceres, señala el informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas.
3) Para renovar las rutas del interior
El inicio de la obra del acueducto de Vipos genera expectativas en la Casa de Gobierno. El proyecto, que está en proceso de licitación, depende de la Nación, y en el equipo del tranqueño destacan que su avance está en línea con las políticas de diálogo entre la Provincia y la gestión de Javier Milei. En agosto, se llevó a cabo en Buenos Aires el acto de apertura de sobres con las propuestas económicas formalizadas por 10 empresas. El presupuesto oficial es de $152.930 millones. Ahora, una comisión de preadjudicación -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación- está llevando adelante los informes previos que definirán la adjudicación. En el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia confían en que los trabajos comenzarán en marzo próximo. El plazo de ejecución del proyecto, que beneficiará a unos 400.000 tucumanos, es de 36 meses.