Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

El inicio de la obra del acueducto de Vipos genera expectativas en la Casa de Gobierno. El proyecto, que está en proceso de licitación, depende de la Nación, y en el equipo del tranqueño destacan que su avance está en línea con las políticas de diálogo entre la Provincia y la gestión de Javier Milei. En agosto, se llevó a cabo en Buenos Aires el acto de apertura de sobres con las propuestas económicas formalizadas por 10 empresas. El presupuesto oficial es de $152.930 millones. Ahora, una comisión de preadjudicación -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación- está llevando adelante los informes previos que definirán la adjudicación. En el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia confían en que los trabajos comenzarán en marzo próximo. El plazo de ejecución del proyecto, que beneficiará a unos 400.000 tucumanos, es de 36 meses.