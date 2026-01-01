Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Más allá de los números, en San Martín valoran especialmente su historia personal. Salazar -que ya se despidió de Olimpia, club dueño de su pase- nunca ocultó su fanatismo por el “Santo” y mantiene una relación cercana con Lucas Diarte, uno de los jugadores más identificados con el club en la última década. Ese vínculo, sumado a su deseo explícito de vestir la camiseta rojiblanca, terminó de inclinar la balanza en una negociación que se manejó con cautela, pero que hoy está encaminada.