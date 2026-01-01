La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Hay una ecuación económica-artística que no siempre entra en los análisis de los expertos, pero es un síntoma recurrente sobre el valor del peso: con el dólar barato (en términos de intercambio monetario, no del bolsillo individual), hay más visitas internacionales a la Argentina.
Así se experimentó en 2025 y se repetirá este año, con una avalancha de shows de referentes de distintos géneros que llenarán los grandes espacios de la Capital Federal, como el preferido Movistar Arena (con capacidad para 15.000 espectadores), teatros (como el Vorterix) o estadios de fútbol que arrancan en las 30.000 localidades a llenar para arriba.
La oferta es tan grande que se deberá aprender a administrar bien los recursos para poder elegir a los infaltables, según el gusto de cada uno.
En el universo del rock, la agenda comenzará temprano, con la presencia de los suecos de The Hives, que llegará con su nuevo álbum “The Hives Forever, Forever The Hives” el 31 de enero en Huracán. Al día siguiente volverán a pisar ese mismo pasto, pero como invitados especiales de My Chemical Romance, que regresa al país después de 17 años, que vuelve con una edición expandida de “Three Cheers for Sweet Revenge” bajo el brazo, como fiel exponente de su estética emo.
Otro retorno que se hizo esperar es el del heavy metal californiano que traerá Avenged Sevenfold el 3 de febrero, junto su disco “Life Is But A Dream”, en el Movistar Arena. Su show estaba previsto para el año pasado, pero fue postergado por cuestiones de salud de un miembro de la banda.
Una semana más tarde, el baterista Marky Ramone recreará los clásicos del punk rock de su mítica banda, acompañado por los argentinos Iñaki Pela Urbizu, Marcelo Gallo y Martín Sauan, que presentarán su disco “Marky Ramone’s Blitzkrieg”.
Franz Ferdinand (liderado por Alex Kapranos y con más de 25 años de carrera desde su irrupción en el circuito indie) tendrá su show individual el 12 de febrero en el porteño C Art Media, antes de ser uno de los atractivos principales en el Cosquín Rock dos días después. La cita cordobesa tendrá una numerosa lista de músicos nacionales y los uruguayos Cuarteto de Nos y la murga Agarrate Catalina, el danés Kölsch, el alemán Matthias Tanzmann, Devendra Banhart (con su disco “Flying Wig”), Marky Ramone y un extensísimo etcétera.
También el 12 de febrero hará su debut en el país The Cardigans, la banda sueca que comenzó en los 90 y creó “Lovefool”, “My favourite game” y “Erase/rewind”, que sonarán en el teatro Coliseo.
Rüfüs du Sol, el trío electrónico australiano integrado por Tyrone Lindqvist, Jon George y James Hunt, ocupará el 19 de febrero el Movistar Arena con las canciones de su nuevo disco “Inhale/Exhale” y todos sus clásicos.
Living Colour estará el 24 de febrero en el C Art Media con su proyecto fusión entre el funk, el heavy metal, el hard rock y el hip-hop. En tanto, el exThe Police, Andy Summers, estará en el ND Teatro el 27 de febrero con su banda Call The Police, completada con los brasileños Joao Barone y Rodrigo Santos.
Con entradas agotadas desde hace más de un mes, AC/DC cerrará en febrero tres lustros de ausencia del país en el marco del tour homenaje al fallecido Malcolm Young y bautizado “Power Up”, como su último disco. Los viajeros Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young, Matt Laug y Chris Chaney tienen fechas el 23, 27 y 31 de marzo en River Plate.
P.I.L. (Public Image LTD) es liderada por el exSex Pistols Johnny Rotten Lydon, quien con casi 70 años tocará el 11 de abril en el C Art Media. Roxette visitará el 16 de abril el Movistar Arena, con Per Gessle como líder y la cantante Lena Philipsson en reemplazo de la fallecida Marie Fredriksson. Dream Theater ocupará ese escenario el 24 de ese mes, con su show de tres horas “Parasomnia Live”.
El metal de Megadeth, con Dave Mustaine sobre el escenario, sonará el 30 de abril en Tecnópolis dentro de su gira internacional “This Was Our Life 2026”.
Otra opción metalera, en este caso con registro alternativo dentro del Nü Metal, estará representada por los estadounidenses de Korn en su recital del 10 de mayo en Parque Sarmiento, en el marco de su recorrido “Are You Ready”.
El 10 y 11 de mayo, el Teatro Gran Rex recibirá a un referente mundial: Robert Plant, exLed Zeppelin, retorna a la Argentina una década después de su último paso para mostrar “Saving Grace”, un recorrido por sus raíces del folk y el blues.
Los alemanes de Die Toten Hosen van a recorrer el país en octubre, con shows en Tandil y Rosario, antes de llegar al Movistar Arena el 10 de ese mes.
La lista la cierra -por el momento- Iron Maiden, que estará el 20 y 21 de octubre en Huracán con su personal heavy metal.
El Lollapalooza
Dentro de la grilla, un lugar destacado todos los veranos está reservado al Lollapalooza, que ya excede la idea de ser un festival musical con múltiples escenarios simutáneos para convertirse en una cita de experiencias y propuestas culturales diversas.
La movida de este año será nuevamente en el Hipódromo de San Isidro el 13, 14 y 15 de marzo, con grilla confirmada día por día, entre artistas argentinos y grandes presencias internacionales:
- el viernes 13 actuarán Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥øu$uk€ ¥uk1mat$u, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones
- el sábado 14 se presentarán Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os
- el domingo 15 cerrarán la fiesta Sabrina Carpenter, Deftones, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT., HorsegiirL, Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, CeroUnno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale, y Reybruja.