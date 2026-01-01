La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

Franz Ferdinand (liderado por Alex Kapranos y con más de 25 años de carrera desde su irrupción en el circuito indie) tendrá su show individual el 12 de febrero en el porteño C Art Media, antes de ser uno de los atractivos principales en el Cosquín Rock dos días después. La cita cordobesa tendrá una numerosa lista de músicos nacionales y los uruguayos Cuarteto de Nos y la murga Agarrate Catalina, el danés Kölsch, el alemán Matthias Tanzmann, Devendra Banhart (con su disco “Flying Wig”), Marky Ramone y un extensísimo etcétera.