Andrés Larroque y un duro mensaje al Presidente: "El Gobierno es nuestro"

“Respetamos eso, pero tampoco es que Alberto se va a llevar el Gobierno a la mesita de luz, ¿no? Me parecería incorrecto”, sostuvo el ex diputado, que también recordó que “acá hay un frente, y siempre se habló de coalición, de frente y de diversidad. El mismo Alberto siempre se jactó de que Cristina era obcecada que no escuchaba y él el tolerante que escuchaba todo. Bueno, que escucho. Siempre dijo, en todos los discursos, ‘cuando vean que hago algo mal, díganmelo’. Se lo estamos diciendo, con absoluta honestidad”.