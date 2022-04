San Martín: “El equipo va a recuperar el nivel que ya mostró”

Cuando LG Deportiva consultó sobre ese punto, De Muner aceptó la falencia, pero remarcó que no es algo exclusivo de San Martín. “A todos los equipos del mundo les cuesta cuando los rivales se les meten atrás. Igualmente, vamos a defender nuestras formas porque hace unos días nos golpeábamos el pecho por cómo lo hacía el equipo. Ahora no estamos en ese buen nivel, estamos dolidos, pero vamos a recuperarnos”, prometió antes de dejar al descubierto sus sensaciones. “No, no estoy conforme. Nunca me voy conforme de un partido, ni siquiera cuando ganamos; siempre pienso en mejorar. No estamos teniendo la solidez y no nos podemos levantar cuando nos golpean. No es suficiente manejar la pelota; en estos últimos partidos no pudimos hacer goles y al fútbol se gana con eso. Se hace difícil salir, caemos en la desesperación, no somos contundentes, cometemos errores... Eso nos mata. Más allá de empezar perdiendo un partido, tenemos que buscar cómo resolverlo”.