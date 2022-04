Por el caso Goretti, auditarán a todos los hogares

Por la gravedad de las denuncias radicadas por presuntos casos de abuso sexual en el instituto Santa María Goretti, el gobernador, Osvaldo Jaldo, ordenó una auditoría en todos los institutos de la provincia que albergan a niños y adolescentes, a personas con discapacidad y a adultos mayores, y que dependen del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Lorena Málaga. Por su parte, el legislador radical José Ricardo Ascárate, quien acompañó a uno de los denunciantes y le pidió respuestas a la Corte Suprema de Justicia, valoró la decisión tomada por el gobernador, pero remarcó la importancia de que el estudio sea realizado por personas externas al ministerio por cuestiones de transparencia.

Son dos las investigaciones que lleva adelante la Justicia, que se basan en un mismo hecho y que fueron denunciadas por dos personas en diferentes fiscalías. Las presentaciones involucrarían a por lo menos dos celadores del Goretti en un caso de abuso sexual y a ex directivos en el encubrimiento de una presunta red de prostitución infantil que habría sido montada en la institución. La Justicia decidió que en la próximas horas se unificarán las causas.

Como consecuencia de estas denuncias, Jaldo solicitó auditorías en el Goretti, en el Hogar Belgrano, el Centro 25 de Mayo, el Hogar Santa Rita, el Hogar de Discapacitados San Benito, el Hogar Santa Micaela, el Instituto de Puericultura, el Hogar Eva Perón, el Instituto Roca, el Instituto Gerontológico San Alberto y el Hogar Casa de Hermanos. Para esa tarea se designará una comisión que deberá presentar un informe el 22 de abril a más tardar y que estará compuesta por funcionarios de los ministerios de Salud, Seguridad, Educación y Desarrollo Social.

“Es deber indelegable del Estado velar por las personas en condiciones de vulnerabilidad, máxime en los casos que han sido institucionalizados, siendo el principio regulador el interés superior del niño y el respeto de los derechos humanos”, se lee en la proclamación del decreto provincial. Y añade que “con el objeto de determinar el estado de situación en los distintos centros de cuidado a cargo de ese ministerio (Desarrollo Social) se estima oportuno y necesario disponer una auditoría externa multidisciplinaria e interministerial”.

El primer expediente

Semanas atrás un hombre acudió a la Justicia denunciando que su nieta de 13 años, que está alojada en el Goretti, habría sufrido abusos sexuales. Además, tras una revisión médica, el hombre se habría enterado de que le habían colocado a la niña un implante subdérmico (chip anticonceptivo) sin que su núcleo familiar lo autorizara. Esa denuncia quedó en manos de la Fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual III, subrogada por Daniel Marranzino.

Días después, el abuelo se presentó para ampliar su declaración y sostuvo que la hermana mayor de la adolescente de 13, que también pasó por el Goretti, le había contado que: “a todas las chicas que entran les ponen obligatoriamente el chip anticonceptivo, pero que ella no se dejó poner”. También señaló que su nieta mayor le describió a tres hombres que llegaban al internado en horas de la madrugada. “Ellos son los que van a buscar a las niñas del Goretti para prostituirlas”, se puede leer en la denuncia. El querellante solicitó que se les tome declaración en cámara Gesell a sus nietas. La víctima de 13 años estaría en condiciones de hacerla en la próxima semana.

El legislador Ascárate remarcó sobre esta denuncia que habría estudios médicos que comprobarían que esta y otras víctimas habrían sufrido abusos -al menos- desde diciembre. Los estudios se realizaron en el hospital Avellaneda y se le informó al Goretti sobre estos hechos según la documentación con la que cuenta el parlamentario.

El segundo expediente

Basándose en la denuncia de ese abuelo, el titular de la fundación Crecer en Familia, Federico Nicolás Quevedo, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia denunciando que en el establecimiento se estaría explotando sexualmente a las adolescentes. El máximo tribunal remitió el expediente a la fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual II, a cargo de Fernando Blanno.

Cuando ratificó la denuncia, Quevedo manifestó que: “en el instituto Goretti no sólo violan a las menores cuyos autores tenemos identificados. Ellos se desempeñan como preceptores dentro del Goretti y quedaban al cuidado de las menores durante la noche. Siguen trabajando en ese instituto hasta la actualidad”. También puntualizó el caso de la adolescente de 13 años, víctima en el otro legajo. “A esta niña al ingresar a la institución le colocaron un chip anticonceptivo a los once años, sin conocimiento de la familia, por supuesto. Fue violada y obligada a prostituirse, de eso hay pruebas también”, indicó.

“Una de las cosas que nos contaba (la víctima) y otros testigos es que a las menores más bonitas les inventaban pretextos para no externarlas, para no permitirles su salida, o bien les buscaban familias alternativas a los fines de que no salgan del Goretti. Por ejemplo, el caso de (nombra a otra interna) que se escapó el año pasado para no seguir formando parte de la red de prostitución. Lo que nos decía es que había gente que llegaba por las noches, las llevaba fuera del Goretti y las obligaba a prostituirse”, aseveró el acusador. Y sostuvo que tanto la actual directora de la institución como su predecesora sabían de esta situación.

En ese sentido, un informe médico con fecha 23 de noviembre de 2021, del hospital Avellaneda, que correspondería a la víctima de 13 internada en el Goretti, describe: “la niña relata que ayer a las 8 se retiró con otra interna a un domicilio que la misma desconocía. Regresa hoy a las 16 sola a la institución relatando que en la noche fue víctima de un abuso sexual con acceso carnal”. El informe anuncia que se pone en conocimiento de esto a la Justicia, al instituto Goretti y a la trabajadora social que acompañó a la niña.

Puntos claves

En noviembre una niña le manifestó a su médico que la habían sacado del Goretti y habían abusado de ella en un domicilio que ella desconocía.

El abuelo de la víctima denunció los abusos y dijo que en el Goretti le habían implantado un chip anticonceptivo a la niña sin el permiso de la familia

El titular de una fundación declaró que este no sería un caso aislado de abuso y denunció la existencia de una red de prostitución infantil en el instituto

La Justicia unificará las denuncias. Por su parte, el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó una auditoría a todos los hogares dependientes de Desarrollo Social