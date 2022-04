La Provincia dice que la colocación de anticonceptivos en el Goretti está amparada por la ley

Los "chips" anticonceptivos colocados a preadolescentes internadas en el Hogar Santa María Goretti están avalados por un plan nacional y amparados por una ley nacional, según aclaró la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia.

Mediante un comunicado, el organismo se refirió a la denuncia del legislador José Ricardo Ascárate. "Me visitaron familiares de menores de 11, de 12 y de 13 años internadas en el Goretti, no por conflictos con la ley, sino por contención, y me contaron que a todas las menores que están allí les han implantado este chip, que es una bomba que de manera periódica inyecta una bomba de progesterona y genera un método de anticoncepción por un año", contó Ascárate a LAGACETA.

"Ante declaraciones periodísticas sobre la colocación de implantes subdérmico a menores de edad, que éstas se realizaron dentro del marco de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreaciòn Responsable, siguiendo los protocolos del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que se aplica en la provincia desde el año 2018", replicó la Provincia en el texto.

Detallaron que este programa nacional es implementado en la provincia a través del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), "quien determina la necesidad luego de realizar los estudios pertinentes de la colocación de estos dispositivos".

"Por otra parte, en la ejecución de políticas públicas y apoyándose en las estadísticas oficiales tanto nacionales como provinciales, estadísticas marcan que más del 70% de los embarazos adolescentes no son intencionales en adolescentes de entre 15 y 19 años. A su vez el 84% de los embarazados en niñas menores de 15 años son “no intencionales. Estas estadísticas remarcan la necesidad de aplicar estos instrumentos", añadió la Secretaría, que conduce Guadalupe Casas. La directora del área es la Miriam Martini. Ambas dependen del Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Lorena Málaga.

Se precisó además que el implante anticonceptivo es un método hormonal, anovulatorio, con una eficacia de 99%. "Su colocación consiste en una práctica ambulatoria, que de ninguna manera implica un riesgo para la salud o la vida de las adolescentes, por lo tanto, puede ser consentida por la adolescente", se especificó.

"Cumpliendo con la ejecución de las políticas públicas se permite el acceso al derecho de las adolescentes a una salud sexual y reproductiva según establece la normativa vigente, a través del operativo realizado", se prosiguió.

Ascárate, además, dijo que una menor muestra signos de haber sufrido abuso sexual. "El abuelo de la nena me contó que la menor viene contando a los familiares que la visitan que es violada en el instituto. Precisamente debido a ello el abuelo la llevó a un hospital, para que la revisen profesionales", indicó el legislador radical.

La Provincia también se refirió a esa denuncia. "Por último hay que tener en cuenta que siempre que hay una situación de delito se efectúa la respectiva denuncia ante la Fiscalía para su investigación, resguardando siempre la privacidad de la víctima involucrada. En tal sentido, el Dispositivo de Cuidados Institucionales (DCI) Goretti siempre actuó en base a los instrumentos legales que lo regulan", se respondió.