Caso Goretti: la Justicia no autorizó la colocación del chip a la niña

“Una vez más quedó demostrado que no cumplieron con lo que dicen las normas que se necesita autorización para hacerlo. Esto demuestra que no se cumplió con la ley y que se debe hacer una investigación más profunda”, explicó el legislador opositor. “La norma es clara: no se puede colocar un chip a los menores de 14 años sin autorización de los padres o, en su caso, del magistrado que atiende su caso.