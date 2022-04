Instituto Goretti: ratificaron la denuncia sobre una red de explotación sexual

Con la ratificación de una denuncia, ya son dos las denuncias que se investigan en la Justicia y que involucrarían al instituto Santa María Goretti en casos de presuntos abusos sexuales

El primer caso es el del presunto abuso sexual que habría sufrido una adolescente de 13 años que estaba internada en el instituto. La acusación apunta hacia dos celadores.

Semanas atrás, un hombre acudió a tribunales porque un estudio médico habría revelado que su nieta había sufrido abusos sexuales . Esa denuncia ingresó en la fiscalía especializada en Delitos contra la Integridad Sexual III, que está subrogada por Daniel Marranzino.

Paralelamente, el apoderado de una fundación, presentó ante la Corte Suprema de Justicia denunciando que en el establecimiento se estaría explotando sexualmente a las adolescentes. El máximo tribunal, al tomar conocimiento del caso, remitió el expediente a la fiscalía de Daniel Blanno. El funcionario citó a Federico Quevado para que ratificara la denuncia, paso que se concretó ayer.

El abuelo de la víctima amplió su declaración y refirió que luego de hablar con su nieta mayor, que también pasó por el Goretti, la adolescente le había contado que eran “obligadas” a colocarse el implante (anticonceptivo) subdérmico y que por las noches llegaban tres hombres que -según consta en la denuncia- habrían llevado a algunas menores para prostituirlas. El denunciante solicitó que se les tome declaración a sus nietas en cámara Gesell. Además la Justicia libró ordenes de restricción para la víctima de 13 años.

La fiscalía que conduce Marranzino fue avanzando en la pesquisa del ataque sexual. Fuentes judiciales indicaron que se les informó que uno de los denunciados no estaba de servicio el día en que habría ocurrido el hecho y el otro ni siquiera había ingresado a trabajar en el instituto para esa fecha.

Quevedo manifestó que no sólo existen abusos en el Goretti por parte de dos celadores, a quienes identificó, sino que también estaría funcionando una red de prostitución que captaba a adolescentes del instituto. Indicó que habría pruebas de los abusos y de la explotación sexual y refirió los nombres de quienes podrían haber sido víctimas de esto y de posibles testigos. No se descarta que en las próximas horas se unifiquen las dos causas.

Implantes en menores: ¿qué dice la ley sobre los chips anticonceptivos?

La ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable insta al Estado a prevenir embarazos no deseados y a disminuir la morbimortalidad materno-infantil mediante capacitaciones y promoviendo el uso de anticonceptivos de carácter “reversible, no abortivos y transitorios” y “aprobados por la Anmat”. Si bien no están mencionados, los implantes subdérmicos (“chips”), están incluidos dentro de esas características.

Por otro lado, el artículo 26 del código Civil y Comercial, que detalla el ejercicio d los derechos por la persona menor de edad, sostiene que en caso de un tratamiento invasivo (calificación que determinará la medicina, no la justicia) o que pongan en riesgo su vida, el adolescente de entre 13 y 15 años debe prestar consentimiento con la asistencia de sus padres (o tutor).

De tal manera, si el implante es considerado un tratamiento invasivo, la aplicación sobre una menor de 16 años debe ser con el consentimiento de sus padres, según lo prevé esta ley, que es compatible con la Convención de los Derechos del Niño.