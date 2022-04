Denuncian que implantan chips anticonceptivos a preadolescentes en el Goretti

El legislador José Ricardo Ascárate (Unión Cívica Radical) denunció que el Gobierno está implantando chips anticonceptivos en preadolescentes internadas en el Hogar Santa María Goretti. Subrayó, además, que al menos una de estas menores muestra señales de haber sido víctima de abusos sexuales en reiteradas ocasiones.

Ascárate señaló que cuenta con sendos certificados firmados por profesionales de un hospital público de la provincia que ratifican ambas situaciones.

"Me visitaron familiares de menores de 11, de 12 y de 13 años internadas en el Goretti, no por conflictos con la ley, sino por contención, y me contaron que a todas las menores que están allí les han implantado este chip, que es una bomba que de manera periódica inyecta una bomba de progesterona y genera un método de anticoncepción por un año", contó Ascárate a LAGACETA.com.

En efecto, en el certificado que mostró el legislador puede leerse que la profesional que atendió a la menor, que había sido llevada por su abuelo para que la revisen ante esta situación, da cuenta de que la paciente, de 13 años, tiene un implante anticonceptivo desde hace aproximadamente un año. "Se palpa en región bicipital (cercana al músculo bícep) del brazo derecho", dice el texto.

Ascárate refirió, luego, que esa menor muestra signos dehaber sufrido abuso sexual. "El abuelo de la nena me contó que la menor viene contando a los familiares que la visitan que es violada en el instituto. Precisamente debido a ello el abuelo la llevó a un hospital, para que la revisen profesionales", indicó el legislador radical.

Añadió que en el hospital especialistas hicieron una pericia psicológica a la menor, mediante entrevistas. "Presenta todos los signos de abuso sexual reiterado. Y pareciera que no es el único caso; el abuelo nos puso en contacto con familiares de otras nenas que denuncian una idéntica situación", dijo Ascárate.

Remarcó que la legislación de la Argentina prevé el consentimiento de un adulto responsable para los casos de relaciones sexuales en menores de 14 a 16 años. "Para casos de menos de 14 años se sigue considerando estupro, aunque haya consentimiento, porque se considera que la menor no es consciente de los hechos", precisó.

Ascárate dijo que con por casos de las menores con los sistemas anticonceptivos implantados acudió a la máxima autoridad del Poder Judicial. "He preguntado a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, a ver si algún juez de los que actúan con las menores del Goretti autorizó la intervención. Y también he pedido informes al Ministerio (de Desarrollo Social). Estamos hablando de una esterilización química, a nenas que son abusadas y violadas en el instituto. Se trata de algo muy grave. En cualquier país serio esto generaría una investigación de algún fiscal", manifestó.