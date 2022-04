“La principal innovación es conectarse con el talento”

La pandemia modificó el mundo que conocíamos y nos hizo replantear cientos de cosas: desde algo tan simple como la rutina del día a día hasta algo tan complejo como qué queremos hacer con nuestra vida. Tanto personas como empresas y organizaciones tuvimos que reinventarnos frente a un escenario adverso. Fue un desafío abrupto y para nada sencillo; requirió de un complejo proceso de transformación y de implementación de nuevas ideas para enfrentar lo desconocido. En una frase: nos forzó a innovar.

¿Y qué es innovar? “Es convertir nuevas ideas en valor. Es la respuesta natural que debemos dar, tanto las personas como las organizaciones, para afrontar los desafíos del momento que estamos viviendo”, resume Marcelo Bechara, CEO y fundador de Evoltis, una firma cordobesa que nuclea a cuatro compañías y brinda servicios de alto valor agregado.

El también contador público y especialista en innovación estuvo en la provincia para participar del lanzamiento de “TucuMás”, el Club de Innovación de la Fundación del Tucumán (presidida por Virgilio Raiden).

El director ejecutivo de la organización, Alberto Núñez, explicó que este nuevo espacio cuenta con tres ejes: inspirar a personas y empresas para instalar el tema de la innovación; brindar las herramientas para que se pueda realizar de modo sistemático; y crear redes de aprendizajes compartidos. A la convocatoria se sumaron más de 20 empresas. Bechara habló con LA GACETA en estos términos:

- ¿Qué es la innovación?

- Es convertir nuevas ideas en valor. La innovación es la respuesta natural que debemos dar, tanto las personas como las organizaciones, para afrontar los desafíos del momento que estamos viviendo. No solamente desafíos que introdujo la pandemia, sino también aquellos que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, la transformación digital, con el nuevo perfil de consumidor que está surgiendo, con este concepto de economía de bajo contacto. Ahí la innovación comienza reinventando el modelo mental con el que cada persona afronta estas posibilidades. Lo que busca es ir transformándose con la transformación que estamos viviendo y, a partir de allí, expandir las posibilidades individuales, pero para impactar en forma exponencial en los entornos que cada uno vive: en la sociedad, en la empresa y demás. Esa es la cuestión. No hay innovación sostenible si no hay cultura de innovación; que no sea un evento sino un proceso. Y la sostenibilidad es importante. ¿Y desde donde nace? De la cultura. Y la cultura tiene que ver con derramar, con brindar herramientas, con hablar un mismo lenguaje, adherir a determinadas prácticas innovadoras.

- ¿Qué diagnóstico hay en Tucumán sobre la situación de innovación en las empresas?

- Nos ha tocado trabajar con empresas de Tucumán (con Innovis, un spin off de Evoltis). Hemos desplegado una metodología para que las empresas puedan, de una forma práctica y procedimental, desplegar esa innovación. Esa metodología tiene que ver con generar conciencia en los líderes, medir la cultura de innovación, generar un equipo, activar la innovación, activar el pensamiento creativo y acelerar los proyectos. Son los cinco pasos de este enfoque metodológico que tenemos nosotros para innovar. Utilizamos una herramienta que te ayuda a identificar 54 competencias claves que las empresas tienen que tener para innovar, del mundo racional y del mundo emocional. Después la cruzamos con una escalera de madurez. En la media de las empresas de Tucumán que han hecho este diagnóstico la innovación está buscada o gestionada. Es importante entender que la innovación es un proceso que permite implementaciones generalizadas. En vez de ser la innovación un fin es un medio para mejorar, solucionar problemas, aprovechar oportunidades, mejorar procesos o evitar riesgos.

- ¿Todo puede ser innovado?

- Todo. Ahí yo digo: ¿puede? ¡Debe! Pero hoy la realidad nos interpela. ¿Por dónde empieza hoy la innovación? Por hacerse preguntas que antes no nos hacíamos. ¿Por qué? Porque antes había entornos, más o menos estables. Entonces hoy, frente a cambios dinámicos de este entorno, ese main set tiene que ser transformarse con la transformación. Pero hoy estamos interpelados. Nada mejor que la pregunta como herramienta para poder ir a lugares no tan cómodos, sino lugares un tanto incómodos que te permitan revisar.

- ¿Cómo se da el primer paso?

- Lo primero es que el empresario esté convencido. Habitualmente uno quiere crecer y resultados, pero para crecer tenés que crear valor. La distinción está entre crear valor y crear rentabilidad. Lo pongo en esta situación porque no siempre es lo mismo. Crear una cultura de innovación es crear valor, no crear rentabilidad. Es sentar las bases para, en un plazo determinado, tener rentabilidad. Si queremos crecer debemos crear. Y si queremos crear, debemos creer. Y no es un juego de palabras. Lo que queremos es que haya empresas innovadoras, no solamente que haya un dueño o un líder innovador. Sí arranca con el líder innovador, pero tiene que ayudar a derramar. Ese ayudar a derramar es el primer paso de la metodología: la concientización; luego, saber dónde estoy parado, cuales son mis fortalezas y oportunidades para innovar; luego, el equipo, que promueva e invite al juego de la innovación, porque es algo colectivo; luego, la ideación: empecemos a generar ideas a partir del desafío. Y, por último, la aceleración, con proyectos que se transforman en realidad.

- ¿Creció la inquietud por innovar a partir de la pandemia?

- Repasemos nuestro día a día a partir de la pandemia. Hemos cambiado como persona, nuestros hábitos... Si uno se enfoca a la agenda de trabajo, hemos cambiado la forma de trabajar. Nos hemos reinventados, reconfigurados, reseteados… Hay que ver la cantidad de innovaciones que se han hecho durante la pandemia. Hoy el foco no está en algunas prácticas que traíamos de antes, donde eran las nueve horas de trabajo diario. El bienestar no tiene que ver con los mandatos del pasado sino con las posibilidades del presente pero para liberar el talento. Antes el concepto de responsabilidad era llegar un minuto antes e irte un minuto después. Y hoy en verdad es el valor que agregás. Creo que la principal innovación es conectarse con el talento. En términos de cultura es activar el talento. Hoy las organizaciones tienen que ser vehículos para que cada persona viva su propósito. ¿Cuándo se da el impacto transformador? Cuando el propósito del colaborador converge con el propósito de esa organización o empresa.

¿Cómo se hace para que un Gobierno tenga esa mirada innovadora?

- Hay un concepto de la triple hélice o que se denomina el “Triángulo de Sábato”. Este concepto consiste en vincular al sector privado con el público y con la academia. Trabajando los tres actores juntos generan valor para la sociedad.

“La innovación hoy no es una opción”

El director ejecutivo de la Fundación del Tucumán, Alberto Núñez, se expresó muy entusiasmado durante su charla con LA GACETA por el lanzamiento del Club de Innovación “TucuMás”. “La innovación hoy no es una opción, es la única alternativa para que las empresas sean sustentables y cambiemos la realidad de la provincia. Si seguimos encarando las cosas de la misma manera que lo hacemos siempre, terminamos en la charla de café en la que todos terminamos deprimidos porque no hay nada que podamos hacer e imaginamos que las cosas a futuro van a ser iguales. En realidad no estamos innovando o planteando la innovación como una opción incluso para cambiar la realidad social”, reflexionó. A su vez, invitó a quienes deseen incorporarse al club a contactarse con la Fundación del Tucumán a través de las redes sociales.