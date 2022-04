San Martín: alarmas encendidas

Milton Celiz, Hernán Pellerano, “Tino” Costa, Diego Sosa, Nicolás Sansotre, Juan Orellana, Lucas Cano... y ahora Lucas Diarte (están esperando el resultado de los estudios, pero tendría un desgarro en el isquiotibial). En tan sólo nueve fechas, San Martín fue perdiendo “soldados” y en todos los casos las lesiones tenían un común denominador: un problema muscular.

Contractura y desgarro fueron las palabras que más aparecieron desde que se inició la temporada en los partes médico que, antes de cada partido, entrega el doctor José Demetrio López Araujo. En el cuerpo técnico liderado por Pablo De Muner ya miran con preocupación el tema y comenzaron a buscar las causas de tamaño contratiempo, sabiendo que lo que sucede no es algo causado por el azar. “No; no es casualidad”, dijo el entrenador luego de partido contra Quilmes, cuando un periodista hizo foco en que Diarte iba a pasar a engrosar la lista “negra”. “Es algo que nos preocupa y que estamos tratando de frenar. Los motivos no los sabemos”, se sinceró.

Las lesiones son una piedra en el zapato para el equipo y generan una incertidumbre grande porque el plan de entrenamientos y el método de trabajo es idéntico al que De Muner y sus colaboradores utilizaron desde que arribaron a La Ciudadela el año pasado. Aunque en lo que sí hubo una modificación fue en la intensidad que tiene el modelo 2022.

Hoy San Martín es un equipo incansable cuando no tiene la pelota en su poder (los futbolistas corren, asfixian, presionan y acorralan a sus adversarios para tratar de recuperarla) y explosivo cuando tiene la posesión. En ello radica uno de las principales diferencias respecto al último torneo. El “Santo” ya no muestra posesiones tan extensas, sino que va al hueso utilizando transiciones.

Además, de acuerdo a lo que le explicaron a LG Deportiva, otra muestra que el equipo está a full con la intensidad que pregona su DT es que en el plantel hay varios jugadores que en sus GPS muestran valores de Primera. “Eso sí, en las últimas semanas bajamos un poco la intensidad de los entrenamientos”, confió.

Los problemas empezaron hace varias semanas pero se agudizaron cuando San Martín viajó a Puerto Madryn. En ese viaje perdió varios días de entrenamientos normales; para colmo, a su regreso se topó con un temporal de lluvias que impidió al grupo llevar a cabo entrenamientos de campo durante varios días. Y eso, de acuerdo a lo que explican algunos especialistas puede ser la punta del ovillo para encontrar la solución. Expertos aseguran que en los entrenamientos la intensidad debe ser similar a la que un equipo muestra en la cancha un día de partido; por lo que entrenarse a un nivel y jugar a otro puede ser causa de lesiones. “Todo empezó en esas semanas en que no pudimos entrenarnos de manera normal… es como que no le encontramos la vuelta. Trataremos de seguir ajustando, para ver si cortamos un poco con las lesiones de una vez por todas”, sentenció.

En las últimas horas, en Bolívar y Pellegrini apuntan a dejar atrás el obstáculo más grande que el equipo encontró en estas primeras fechas. Cortar la racha de lesiones es un objetivo prioritario por estas horas; casi tan importante como la obligación y necesidad de San Martín de ser protagonista del torneo.

Segunda vez

Lucas Comesaña será el árbitro en el duelo contra Independiente Rivadavia, el lunes por la noche. Ya dirigió al “Santo” en esta temporada: fue en la fecha 2, en el empate 0 a 0 contra Deportivo Morón en La Ciudadela.

Podría volver

Nicolás Sansotre está recuperado del desgarro en el isquiotibial derecho y podría volver a la titularidad el lunes. El plantel se entrenará hoy por la mañana en el complejo; luego de la sesión, De Muner brindará una rueda de prensa.